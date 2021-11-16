ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер итальянцев — о том, что его команда отправилась в стыки.

Главный тренер сборной Италии считает, что важно мыслить позитивно, несмотря на то, что его команда не прошла на чемпионат мира-2022 напрямую.

"У нас по-прежнему хорошие шансы на выход на чемпионат мира-2022. Италия проиграла лишь одну из последних 40 игр.

Важно всегда мыслить позитивно. Пусть лучше такая неудача произойдет с нами сейчас, а не в марте или на чемпионате мира.

Когда мы попали в группу со Швейцарией, я знал, что будет сложно, но не думал, что Италия попадет в стыках. В матче с Швейцарией у нас было два пенальти. Мы сами усложнили себе жизнь", — приводит слова Манчини Football Italia.

Ранее на нашем сайте вышел материал "Манчини за шесть месяцев из национального героя превратится в изгоя", — реакция СМИ и общественности на фиаско сборной Италии.