ЧМ-2022. Отбор

Итальянский специалист поделился мнением о неудаче команды.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча с Северной Ирландией (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

"Скуадра Адзурра" не смогла гарантировать прямую путевку на мировое первенство и теперь будет вынуждена играть в стыковых матчах.

"Нам просто нужно найти то, что всегда отличало нас от других команд. Сейчас мы должны восстановить свои силы. У нас был хороший момент в первом тайме, гол, наверное, помог бы нам раскрепоститься.

Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре – игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку, но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами", – рассказал Манчини в комментарии официальному сайту УЕФА.