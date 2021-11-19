Словацким футболистом "Наполи" интересуется Андрей Шевченко.
Станислав Лоботка, Getty Images
19 ноября 2021, 10:20
Полузащитник Наполи Станислав Лоботка может продолжить свою карьеру в составе Дженоа, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 26-летнего словака, который может покинуть Неаполь предстоящей зимой, заинтересован новый главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко.
В нынешнем сезоне Лоботка провел всего лишь три поединка, в которых провел на поле 205 минут.
Напомним, дебютный матч для Шевченко в Дженоа пройдет в воскресенье, 21 ноября. Это будет домашняя игра 13 тура итальянской Серии А против Ромы. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
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