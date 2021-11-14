Италия

Бывший одноклубник украинца высказался о его приходе в итальянский клуб.

Бывший вратарь Милана и сборной Бразилии Дида прокомментировал назначение его экс-одноклубника Андрея Шевченко главным тренером итальянского Дженоа.

"Я очень рад снова видеть Андрея Шевченко в Серии А. Мы вместе перешили множество моментов, в частности моменты радости в мае 2003 года, когда Милан в финале Лиги чемпионов обыграл туринский Ювентус.

Да, мы сейчас работаем в разных клубах (прим. — Дида работает тренером по вратарям в Милане), но мне бы хотелось встретиться с ним и обнять его. Хочу пожелать ему и его команде хорошо поработать в этом футбольном приключении", — сказал Дида.

Отметим, Шевченко и Дида вместе защищали цвета Милана с 1999 по 2006 год, а после и с 2008 по 2009 год, когда украинец выступал за клуб на правах аренды из Челси.

Дженоа вскоре встретится с Миланом в рамках чемпионата Италии. Матч состоится первого декабря и начнется в 21:45 по киевскому времени.