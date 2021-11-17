Лидерам команды предстоит пройти углубленное обследование.
Фото ФК Дженоа
17 ноября 2021, 11:42
Дженоа продолжает подготовку к дебютному поединку в качестве главного тренера команды Андрея Шевченко — сообщает официальный сайт "грифонов".
При этом во время последней тренировки мышечные травмы получили капитан команды Доменико Кришито и один из лучших нападающих Фелипе Кайседо. Оба не смогли завершить занятие.
Чтобы определить, смогут ли они сыграть против Ромы, оба футболиста пройдут углубленное медицинское обследование.
Матч 13-го тура Серии А Дженоа — Рома состоится в воскресенье, 21 ноября.