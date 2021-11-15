Италия

Футболист прокомментировал переезд экс-наставника в Серию А.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника Дженоа.

"Поздравляю Андрея Николаевича. Аталанта как раз 21 декабря или 22 встретится с Дженоа. Думаю, что им очень тяжело будет".

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"Миколенко в Дженоа? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет", — сказал Малиновский в интервью vZbirna.

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