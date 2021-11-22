Италия

Специалист поделился соображениями после дебютного матча.

Главный тренер итальянской Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поражение от римской Ромы в матче Серии А со счетом 0:2.

"Я знал, что это будет очень сложный матч. Нам не хватало многих игроков, другие были не в лучшей форме, и я думаю, что ребята выложились на все сто. Но в последние 10 минут у нас закончились силы.

Я видел сосредоточенность и организованность, но сегодня все изменилось. К сожалению, новости из лазарета не лучшие — никто не вернется к тренировкам до следующей неделе. Но у нас будет как минимум неделя, чтобы подготовиться к тренировкам с теми, кто здесь.

Настроение было фантастическим, я увидел единство, сжатие пространства и борьбу за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это контроля игры. Мы могли сыграть лучше и создать больше возможностей для гола".

"Это начало, нам нужно многое улучшить, и мы это знали. Я думаю, что с учетом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик защита из трех человек — лучший вариант, но посмотрим, как будет дальше.

Я также хочу поблагодарить фанатов за то, что они оказали нам такую ​​поддержку и гнали вперед нас сегодня вечером.

Общались ли мы с Жозе Моуриньо? Мы говорили до и после игры. У нас очень хорошие отношения", — сказал Шевченко.

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