Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Афена-Гьян, фк рома
22 ноября 2021, 12:14
Дженоа в дебютном матче Андрея Шевченко уступила Роме на своем поле со счетом 0:2. Оба гола на счету 18-летнего форварда Афена-Гьяна.
Дебют Шевченко в Дженоа:
любезности с Моуриньо, вынужденное катеначчо и слабый уровень игры
Дженоа — Рома 0:2
Голы: Афена-Гьян, 82, 90+4
Дженоа: Сиригу — Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Мазьелло — Сабелли (Гильоне, 84), Ровелла, Бадель (Гальдамес. 90), Стураро (Букса, 90), Камбиассо — Пандев (Эрнани, 63), Экубан.
Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Кумбулла (Смоллинг, 87), Ибаньес — Эль Шаарави, Пеллегрини (Бове, 90+3), Верету, Мхитарян — Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам.
Предупреждения: Камбиассо, Бадель, Сабелли — Верету, Афена-Гьян.