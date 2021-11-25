Италия

Врачи не торопятся называть сроки возвращения футболиста на поле.

По итогам неудачного противостояния против миланского Интера в рамках 13-го тура итальянской Серии А (2:3) неаполитанский Наполи потерял не только очередную возможность набрать три очка в этом сезоне, но и лишился на неопределенный срок нападающего Виктор Осимхена, получившего перелом скулы в одном из столкновений с соперником.

Интер — Наполи 3:2 Видео голов и обзор матча

Изначальные прогнозы медицинского штаба были неутешительными — игроку давали до трех месяцев на полный цикл восстановления, что оставило бы "южан" без важного футболиста атакующей линии на ответственный период сезона.

Однако, последние новости из лагеря "Партенопеи" обнадеживают.

Наполи заявил, что Осихмена выписали из клиники Рюш, где он проходил необходимые процедуры, и теперь в течение 10-15 дней он будет находиться на домашнем покое.

По истечении данного периода, нигериец вновь будет передан в руки сотрудников медперсонала, которые проведут контрольные тесты, и лишь после этого смогут назвать более точные сроки восстановления игрока.

В текущем сезоне Виктор за 14 матчей отличился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.