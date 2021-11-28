Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал последние неудачные результаты своей команды.

В 14-м туре итальянской Серии А Ювентус минимально уступил Аталанте (0:1). После этого поражения "бьянконери" опустились на восьмое место в турнирной таблице.

Главный тренер туринского гранда Массимилиано Аллегри прокомментировал последние неудачи своей команды.

"Нам нужно реально смотреть на вещи и понимать: мы заслуживаем то место, на котором находимся. Когда снизится давление и мы сможем спокойно работать над собой — тогда будет результат.

Мы мало забиваем, в следствии чего потеряли хладнокровие в штрафной площадке соперника. На нельзя было этого делать, имея таких исполнителей в составе как Дибала, Кьеза и Мората", — приводит слова специалиста Football Italia.

Ранее результат матча Ювентус — Аталанта прокомментировал Джан Пьеро Гасперини.