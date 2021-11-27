В генуэзском клубе продолжаются кадровые перестановки.
вальтер сабатини, getty images
27 ноября 2021, 13:01
В Дженоа вслед за главным тренером приняли решение сменить и спортивного директора команды.
Несмотря на слухи вокруг Луиша Кампоса, новым директором "грифонов" станет Вальтер Сабатини, который известен своей работой с Ромой, Болоньей и канадским Монреаль Импакт.
По информации Sky Italia, о назначении может быть объявлено в ближайшие часы.
В послужном списке Сабатини значатся также такие клубы как Цзянсу Сунин, Лацио, Палермо и Интер.