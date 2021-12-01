Италия

Экс-одноклубник прокомментировал решение украинского специалиста.

Бывший защитник Милана и Дженоа Каха Каладзе поделился своим мнением о начале тренерской карьеры Андрея Шевченко в Серии А.

"Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. Золотой мяч служит доказательством. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.

В Дженоа хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.

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Уверен, он сделает все, чтобы вернуть Дженоа на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек", – рассказал Каладзе в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

Матч Дженоа – Милан в 15-м туре Серии А состоится в Генуе в среду, 1 декабря, и начнется в 21: 45 по киевскому времени.