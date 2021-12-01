Италия

Украинский хавбек рассказал о ситуации в итальянском клубе.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о задачах, которые стоят перед командой в этом сезоне.

"Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для Аталанты. Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места. Мы играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим", – рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "черно-синих", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Аталанта продлила контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.