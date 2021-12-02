Италия

Футболист выбыл на неопределенный срок.

Рома в рамках 15-го тура неожиданно уступила Болонье (0:1).

Полузащитник римлян Стефан Эль-Шаарави получил травму в матче с командой Синиши Михайловича и был заменен на 52-й минуте матча. Как сообщает Sky Italia, итальянец травмировал правую голень и пропустит предстоящую встречу с Интером.

Точные сроки восстановления футболиста остаются неизвестными, а обследования врачи Ромы планируют проводить каждый день.

Матч Рома — Интер состоится в субботу, 4 декабря в 19:00 по киевскому времени.

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