Лига конференций

Луганская команда уступила итальянца и лишилась всех шансов на выход из группы.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги конференция луганская Заря в гостях без шансов уступила Роме (0:4).

Авторитетный портал SofaScore подвел итоги матча, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.

Лучшим игроком матча стал полузащитник "волков" Николо Дзаньоло, действия которого были оценены в 9,1 балла. На втором и третьем местах идут два нападающих Ромы — Карлес Перес и Стефан Эль Шаарави, получившие по 8,1 балла.

В составе команды Виктора Скрипника лучшим признан вратарь Дмитрий Мацапура, получивший оценку — 7,2. Худшим игроком назван защитник Жуниньо — 6,1 балла.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Рома — Заря.