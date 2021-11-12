Испания

Французский защитник намерен добиться доверия от нового наставника команды.

Защитник каталонской Барселоны Самуэль Умтити намерен завоевать доверие со стороны нового наставника команды Хави Эрнандеса.

41-летний специалист удивлен отношением Умтити к тренировочному процессу. Француз прибывает на тренировки раньше всех и на пол часа раньше других футболистов начинает разминку.

"Умтити тренируется с безумной самоотдачей. Футболист первым приступает к работе и делает это искренне. Хави приятно удивлен и уже приободрил футболиста заявив тому, что рассчитывает на него", — утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники в клубе.

В текущем сезоне футболист еще не выходил на поле в составе Барселоны.

Ранее сообщалось, что в услугах Умтити заинтересована Бенфика.