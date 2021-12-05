Авторитетный статистический портал высоко оценил игру украинца.
Руслан Малиновский, getty images
05 декабря 2021, 00:59
Аталанта в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии отправилась в гости к Наполи и добилась победы со счетом 3:2.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников встречи.
Так, Руслан Малиновский стал лучшим игроком встречи. Украинский полузащитник получил оценку 8,0.
Отметим, что аналогичного показателя также удостоился нападающий бергамасков Дуван Сапата, который ассистировал украинцу.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи против Аталанты.