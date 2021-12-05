Италия

Полузащитник Аталанты прокомментировал победу над Наполи.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта сумела на выезде одержать победу над неаполитанским Наполи (3:2).

Наполи — Аталанта 2:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "Богини" Руслан Малиновский, на счету которого оказался первый гол в данном поединке, подвел итоги выступлениям своей команды в этот вечер.

"Мы очень довольны результатом игры. Три очка очень важны для нас. В целом, мы провели очень хороший матч, качественно сыграли в отдельных моментах.

Местами, конечно, у нас возникали определенные трудности, но мы продолжали бороться в течение всех 90 минут, и в конечном итоге пришли к победе.

Хочу поблагодарить всех наших фанатов, который поддерживали нас по ходу игры. Я видел, что их было немного, но мы хорошо слышали их перед матчем. Спасибо, Бергамо, эта победа — для тебя.

Конечно, рано еще говорить о борьбе за скудетто. Для нас важно играть хорошо в каждом матче. Уже через четыре дня нам предстоит сыграть против Вильярреала — очень сильная команда. В то же самое время, зона топ-4 в чемпионате Италии очень плотная.

Мне кажется, что Серия А стала со временем вновь интересной для всех: для нас, для болельщиков. Если так и дальше будет продолжаться, будет повышаться уровень лиги, это прекрасно. Нам же остается только готовиться к следующей игре.

В Неаполи никогда не бывает просто играть, но мы сумели одержать победу. Это очень важный момент для нас.

Против Вильярреала будет очень важная игра для нас, с единственным вариантом исхода — победой. Мы должны выиграть этот матч, так как будем играть перед своими болельщиками. Нужно хорошо подготовиться, а также иметь то же самое мышление, что и против Ювентуса и Наполи, и показать техническое мастерство.

Если все это сделаем, то сможем победить в этой игре", — подытожил футболист.

В следующем туре бергамаская Аталанта проведет гостевой матч против Вероны.