Италия

Коллектив Пьоли сумел выйти из череды неудачных поединков.

В 16-м туре итальянской Серии А Милан сумел одержать свою двенадцатую победу в текущем сезоне, обыграв на Сан Сиро абсолютного аутсайдера национального первенства — Салернитану (2:0).

Данный результат, вместе с осечкой неаполитанского Наполи в домашней игре против бергамаской Аталанты (2:3), позволил коллективу Стефана Пьоли подняться до статуса абсолютного лидера турнирной таблицы с показателем в 38 набранных очков.

Стоит отметить, что в последний раз "россонери" достигали данной позиции еще 13 февраля уходящего года, аккурат перед неожиданным поражением от Специи и сопутствующего успеха Интера в матче против римского Лацио.

Тем временем, 38 заработанных баллов за 16 стартовых туров стало для Милана повторением их собственного удачного начала национальной кампании образца сезона-2003/04, и на одно очко данный показатель превосходит достижение прошлого сезона.

Продолжать укрепляться в новоприобретенном статусе лидера чемпионата команда Пьоли сможет уже в ближайшем гостевом матче против фриульского Удинезе.