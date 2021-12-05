Италия

Наставник Аталанты высказался о победе над Наполи в чемпионате Италии.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта сумела на выезде одержать победу над неаполитанским Наполи (3:2).

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я знаю, что люди говорят об этом, но реальность такова, что мы никогда не возглавляли таблицу. Никогда. Вот когда это случится, тогда я скажу, что мы претендуем на скудетто".

"Интер шел на первом месте, Наполи, Милан… Максимум, чего мы добивались – в прошлом сезоне несколько туров занимали вторую позицию. Но мы никогда не лидировали. И как команда может бороться за чемпионство, если она никогда не была лидером?

"Нет, мы ни от чего не отказываемся, но вышесказанное это просто факт. Мы отстаем от первого места на четыре очка, и это довольно много, учитывая, кто идет впереди нас", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Смотреть видео голов и обзор матча Наполи — Аталанта вы можете на Football.ua.