Представляем вашему вниманию обзор поединка итальянского первенства.
Дженоа – Сампдория, Getty Images
11 декабря 2021, 09:39
Дженоа уступила Сампдории на своем поле со счетом 1:3 в матче 17-го тура Серии А. В составе "блучеркьяти" отличились Маноло Габбьядини, оформивший дубль, и Франческо Капуто, а единственный гол хозяев забил Маттиа Дестро.
Дженоа – Сампдория 1:3
Голы: Дестро, 78 — Габбьядини 7, 67, Капуто, 49.
Дженоа: Сиригу — Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Ванхойсден (Каллон, 85) — Камбьясо, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Стураро, Гильоне — Экубан (Дестро, 57), Пандев.
Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68) — Торсбю (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4) — Габбьядини (Верре, 68), Капуто.
Предупреждения: Торсбю, Гильоне, Стураро, Шабо.