Италия

Полузащитник миланского клуба передал "привет" своей бывшей команде.

В минувшую летнюю трансферную кампанию турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу совершил переход между двумя принципиальными соперниками — Миланом и Интером, в результате чего попал в немилость к фанатам "россонери".

Осталась обида на бывшую и у самого 27-летнего футболиста, который, после удачного поединка его нового клуба в рамках 17-го тура итальянской Серии А против Кальяри (4:0), где отметился голом и голевой передачей, косвенно обвинил Милан в том, что там его талант не был оценен должным образом.

Интер — Кальяри 4:0 Видео голов и обзор матча

"Очень рад находиться в этом клубе и горд тем, что являюсь частью проекта Интера. Хочу поблагодарить свою команду, потому что они помогают мне стать важным футболистом на поле. Тут по достоинству оценили мои качества и дорожат моим вкладом в общий успех.

Хочу сказать спасибо и фанатам, потому что они всегда выражают мне поддержку — это большая честь.

Мы хорошо провели последний отрезок сезона, поэтому теперь возглавляем турнирную таблицу. Полностью заслуживаем это место, так как доминируем на поле большую часть времени.

Лаутаро сегодня не смог забить с пенальти, однако, что в этом такого страшного? Давайте не будем делать проблемы из ничего. Все могут ошибаться. Команда играла хорошо, а он потом забил два гола. Общий успех всегда стоит на первом плане", — сделал вывод турецкий футболист.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у Салернитаны.