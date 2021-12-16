Италия

Туринский клуб не сможет удовлетворить запросы габонского форварда.

Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

После скандала, связанного с систематическими опозданиями футболиста, Микель Артета лишил его капитанской повязки, а также отстранил от участия в матче против Вест Хэма (2:0).

По информации Николо Скиры, услуги Обамеянга были предложены агентами туринскому Ювентусу, который заинтересован в укреплении атакующей линии команды. Тем не менее, "зебры" не могут позволить себе зарплату форварда, которая составляет порядка 200 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, Ювентусу был предложен и Антони Мартиаль, который недоволен своим положением в Манчестер Юнайтед и намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. От услуг француза туринский клуб также отказался по причине высокой зарплаты нападающего — 250 тысяч фунтов в неделю.

Будущее Обамеянга остается неизвестным, а сам Микель Артета допустил возвращение футболиста в основную обойму команды.