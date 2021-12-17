Миланский клуб отпустит хавбека свободным агентом.
Кристиан Эриксен, Getty Images
17 декабря 2021, 10:41
Полузащитник Кристиан Эриксен договорился о расторжении контракт с Интером по взаимному согласию, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Эриксен перенес остановку сердца прошлым летом, после чего ему установили дефибрилятор. Руководство Серии А не разрешает датчанину выходить на поле, из-за чего он решил заняться поисками нового клуба.
Атакующий хавбек долгое время находился вне футбола, но на этой неделе приступил к тренировкам.
Ранее сообщалось, что Эриксен может стать игроком датского Оденсе.