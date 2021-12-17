Италия

Миланский клуб отпустит хавбека свободным агентом.

Полузащитник Кристиан Эриксен договорился о расторжении контракт с Интером по взаимному согласию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Эриксен перенес остановку сердца прошлым летом, после чего ему установили дефибрилятор. Руководство Серии А не разрешает датчанину выходить на поле, из-за чего он решил заняться поисками нового клуба.

Атакующий хавбек долгое время находился вне футбола, но на этой неделе приступил к тренировкам.

Ранее сообщалось, что Эриксен может стать игроком датского Оденсе.