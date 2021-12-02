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Датский футболист вернулся к занятиям футболом.

Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен возобновил занятия футболом после перенесенной летом остановки сердца в матче Евро-2020 против Финляндии.

Напомним, итальянские футбольные власти не позволили Эриксену вернуться на поле в составе Интера до тех пор, пока из его организма не извлекут кардиовертер-дефибриллятор.

Тем не менее, футболист сумел договориться с датским клубом Оденсе, за который он выступал в период с 2005 по 2008 год о том, чтобы он начал тренироваться в стане клуба.

"Мы очень рады предоставить ему эту возможность. Эриксен обратился к нам и теперь он тренируется отдельно", — приводит слова представителя Оденсе The Athletic.

Ранее сообщалось, что Эриксен может возобновить карьеру в следующем сезоне.