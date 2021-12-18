Италия

Хорватский вингер прокомментировал успех миланского клуба.

Полузащитник Интера Иван Перишич поделился мнением о результатах Интера после победы над Салернитаной (5:0) в матче 18-го тура Серии А.

"Мы хорошо выступаем в последние несколько недель, нам нужно продолжать в том же духе, потому что мы находимся на правильном пути. Мы опасны в атаке и после первых двух месяцев нашли правильный баланс в защите, поэтому у нас все хорошо.

Мы отставали от лидера на семь очков, и победа над Наполи помогла нам изменить ситуацию. Когда команда играет таким образом, все становится намного легче", – рассказал Периши в комментарии Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Перишич рассматривает вариант с переходом в Тоттенхэм.