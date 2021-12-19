Италия

Ранее предполагалось, что португальский форвард не сыграет до конца года.

Нападающий Милана Рафаэль Леау может успеть восстановиться до матча с Эмполи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в понедельник 22-летний португалец пройдет медицинское обследование, которое покажет, сможет ли он сыграть на следующей неделе.

Напомним, Леау получил мышечную травму в матче против Салернитаны (2:0), после чего предполагалось, что он может выпасть до конца года.

Ближайший матч Милан проведет на своем поле против Наполи. Игра состоится сегодня, 19 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Встреча с Эмполи пройдет в среду, 22 декабря.

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