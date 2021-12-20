Италия

Уругвайцы не оправдали надежд.

После разгрома от Удинезе в 18-м туре Серии А спортивный директор Кальяри объявил, что Диего Годин и Мартин Касерес не достойны носить форму клуба.

"Кое-кто просто не достоин носить футболку Кальяри, – цитирует Стефано Каподзукку Goal. – Наш клуб заслуживает уважения. Думаю, что это был последний матч Година и Касереса за Кальяри".

Ранее сообщалось, что Годин намерен вернуться в Испанию.

35-летний защитник Годин провел 153 матча (8 голов) за национальную сборную Уругвая и выступал в составе Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьоналя (46, 2), Вильярреала (116, 4), Атлетико (389, 27), Интера (36, 2) и Кальяри (34, 1).

34-летний защитник Касерес провел 110 матчей (4 гола) за национальную сборную Уругвая и выступал в составе Дефенсора (26 матчей во всех турнирах, 4 гола), Рекреативо (36, 3), Барселоны (23, 0), Ювентуса (98, 6), Севильи (55, 2), Саутгемптона (1, 0), Вероны (15, 3), Лацио 18, 1), Фиорентины (61, 4) и Кальяри (6, 1).