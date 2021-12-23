Италия

Миланский клуб подписал новое соглашение с защитником.

Защитник Федерико Димарко продлил контракт с Интером, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Левый фулбек поставил подпись под пятилетним контрактом с миланским клубом, который рассчитан до июня 2026 года.

Димарко является воспитанником Интера, но закрепился в команде лишь в этом сезоне. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 24 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер не может договориться о новом контракте с полузащитником Иваном Перишичем.