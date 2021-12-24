Италия

Маурицио Сарри необходимо усиление состава.

Лацио проводит работу на трансферном рынке с целью усиления левого фланга обороны по просьбе Маурицио Сарри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римляне претендуют на Левена Кюрзава из ПСЖ и Патрика ван Анхольта из Галатасарая.

Источник утверждает, что в сделке по нидерландскому защитнику может быть задействован Ведад Мурики, который был успешен в чемпионате Турции ранее.

Напомним, что ранее Маурицио Сарри также попросил руководство подписать Кепу Аррисабалагу из Челси.