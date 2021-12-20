Италия

Кипер может оказаться в Италии.

Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага может перейти в итальянский Лацио.

Римский клуб рассматривает несколько вариантов усиления вратарской позиции. Помимо Кепы в их шорт-лист входит Алекс Мерет из Наполи.

В Лацио Кепу хочет видеть лично главный тренер "орлов" Маурицио Сарри. Ему нравится игра вратаря, который является резервным в Челси.

Отметим, что Сарри и Кепа вместе работали в Челси. Между тренером и футболистом не раз возникали скандальные эпизоды.

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