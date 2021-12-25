Италия

Действующий контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года.

Переговоры о продлении контракта между туринским Ювентусом и нападающим Пауло Дибалой были приостановлены. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport.

В итальянском клубе заверяют, что 28-летний аргентинец близок к новому контракту, в то время как его действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Однако по информации источника, стороны никак не могут найти компромисс в условиях нового контракта, который должен быть рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Дибала провел 17 поединков, в которых забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

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