Италия

Футболист считает, что сейчас не самое подходящее время.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала по-прежнему не подписал новое соглашение с клубом несмотря на то, что все детали уже согласованы.

Сам футболист объяснил это тем, что у клуба есть куда более важные дела, нежели его контракт.

"Я думаю, что у Ювентуса есть дела более важные, чем подписание контракта со мной. Сейчас не время. То, что происходит в турнирной таблице куда больше значит, чем я", — приводит слова Дибалы Football Italia.

Напомним, текущее соглашение форварда с туринцами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что процесс подписания затягивается из-за агента аргентинца.