Италия

Нападающий Ювентуса появится на поле уже после Нового года.

Травма, из-за которой Пауло Дибала покинул поле в матче против Венеции уже на 12-й минуте, не позволит ему сыграть в нынешнем году — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

После тщательного обследования врачи Ювентуса пришли к выводу, что нападающий, сыгравший 17 матчей во всех турнирах сезона и забивший 8 мячей, не восстановится ранее января 2022 года.

В 2021 году Ювентусу осталось сыграть в Серии А против Болоньи и Кальяри. Сможет ли Дибала принять участие с Суперкубке Италии против Интера 12 января, станет известно позже.

Интересно, что Массимилиано Аллегри признал, что рисковал, выпуская против Венеции не до конца восстановившегося Дибалу.