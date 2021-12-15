Италия

Защитник Наполи пытался вывезти из Италии более 20 000 евро.

Костас Манолас, улетавший из Неаполя в Грецию, был задержан в аэропорту за попытку вывезти из страны сумму наличных, значительно превышающую разрешенные 20 000 евро — сообщает Sky Sport Italia.

Защитник Наполи отделался легким испугом и штрафом, после чего продолжил свое путешествие.

В нынешнем сезоне из-за многочисленных травм греческий центральный защитник сыграл всего 7 матчей во всех турнирах и предполагается, что в январе перейдет в Олимпиакос.

30-летний Манолас провел 42 матча (1 гол) за национальную сборную Греции и выступал за Трасивулос (6 матчей во всех турнирах, 0 голов), АЕК (85, 6), Олимпиакос (74, 6), Рому (206, 8) и Наполи (75, 4).