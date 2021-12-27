Италия

"Старая синьора" хочет заполучить польского форварда.

Нападающий Марселя Аркадиуш Милик попа в сферу интересов Ювентуса, сообщает Sport Mediaset.

Ювентус намерен укрепить линию нападения в январе и хочет арендовать Милика. "Бьянконери" уже пытались подписать польского форварда летом 2020-го, однако тогда их попытки завершились неудачей.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 15 поединков в футболке Марселя, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус не станет выкупать контракт нападающего Альваро Мораты у Ювентуса.