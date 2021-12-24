Голландский защитник может перебраться в Серию А.
Свен Ботман, Getty Images
24 декабря 2021, 12:39
Защитник Лилля Свен Ботман может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, спортивный директор "россонери" Фредерик Массара связался с агентом футболиста насчет возможного трансфера 21-летнего голландца.
При этом отмечается, что Милан намерен взять игрока в аренду за 1-2 миллиона евро, а затем выкупить его контракт за 25 млн евро. Лилль в свою очередь намерен выручить за игрока 30 млн евро.
В нынешнем сезоне Ботман провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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