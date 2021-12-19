Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Серии А.

В поединке 18 тура итальянской Серии А Сампдория на своем поле расписала мировую с Венецией (1:1).

Счет в матче был открыт на первой минуте, когда результативным ударом в составе хозяев отметился Габбьядини. Казалось все идет к победе, но за три минуты до конца основного времени матча гости сравняли счет усилиями Анри.

Обзор матча:

Сампдория - Венеция 1:1

Голы: Габбьядини, 1 - Анри, 87

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Экдаль (Аскильдсен, 86), Кандрева, Торсбю, Габбьядини (Верре, 61), Капуто (Куальярелла, 75).

Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Ампаду (Вакка, 58), Бузио (Чрнигой, 69), Тессманн (Анри, 58), Кийин, Араму (Форте, 78), Юнсен (Сигурдссон, 69).

Предупреждения: Аудеро, Форте, Адриен Силва.