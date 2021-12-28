Италия

Неаполитанцам могут запретить вылет в Турин.

В двадцатом туре итальянской Серии А туринский Ювентус должен принять на своем поле Наполи.

Тем не менее, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе, матч могут перенести или вовсе отменить. Дело в том, что в итальянском футболе наблюдается вспышка COVID-19.

Глава управления здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе допускает такой вариант развития событий, при котором "партенопейцам" не разрешат вылететь в Турин на игру.

"Некоторым футболистам предстоит вернуться из отпуска. Я не думаю, что тот-же Фабиан Руис так легко прилетит из Испании и на следующий день будет играть. Есть целый ряд сложностей, поэтому не стоит исключать возможность отмены матча. К тому же, сейчас идет тенденция к росту заболеваемости", — приводит слова Д'Аморе Football Italia.

Напомним, Фабиан Руис отправился в Испанию на рождественские каникулы и по прибытия сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее матч Удинезе — Салернитана не состоялся по причине нескольких заражений в составе гостей.