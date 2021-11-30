Италия

Лидер "старой синьоры" вернется к тренировкам после рождественской паузы.

Полузащитник туринского Ювентуса Федерико Кьеза не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Напомним, 24-летний итальянец получил травму в матче 14 тура Серии А против Аталанты (0:1).

После медицинского обследования стало известно, что у футболиста мышечное повреждение левого бедра. Ожидается, что Кьеза вернется к тренировкам после рождественской паузы.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Ближайший матч Ювентус проведет против Салернитаны в гостях. Игра состоится завтра, 1 декабря, в 21:30 по киевскому времени.

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