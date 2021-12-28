Клуб из МЛС всерьез нацелился на итальянских футболистов.
Андреа Белотти, getty images
28 декабря 2021, 21:28
Представитель МЛС Торонто заинтересовался нападающим Торино Андреа Белотти и готовит предложение футболисту.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, за океаном хотят воспользоваться тем, что контракт Белотти с туринцами заканчивается уже летом.
28-летний форвард провел 41 матч (12 голов) за национальную сборную Италии и выступал за Альбинолеффе (41 матч во всех турнирах, 14 голов), Палермо (64, 16) и Торино (235, 107).
Напомним, что ранее Торонто согласовал пятилетний контракт с лидером Наполи Лоренцо Инсинье.