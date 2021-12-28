Италия

В МЛС нападающий будет получать 9,5 миллиона евро в год.

Капитан Наполи Лоренцо Инсинье покинет команду в июне 2022 года в качестве свободного агента и присоединится к Торонто — утверждает Sport Mediaset.

30-летний нападающий подписал с клубом МЛС 5-летний контракт с ежегодной зарплатой 9,5 миллиона евро, в то время, как президент Наполи Аурелио Де Лаурентис предлагал капитану максимум 3,5 миллиона в случае продления контракта.

Инсинье-старший является воспитанником Наполи и провел в составе команды 414 матчей во всех турнирах (114 голов). Три сезона Лоренцо провел на правах аренды в Кавезе (10, 0), Фодже (40, 26) и Пескаре (38, 20).

В составе национальной сборной Италии Инсинье провел 53 матча и забил 10мячей.