Италия

Миланский клуб работает над трансфером немецкого футболиста.

Защитник гладбахской Боруссии Маттиас Гинтер может стать игроком Интера следующим летом.

Гинтер сообщил, что не станет продлевать контракт с клубом и получит статус свободного агента. По информации Фабрицио Романо, Интер уже некоторое время ведет переговоры с немецким центрбеком и лидирует в борьбе за него.

В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы Бавария и Барселона.

Ранее сообщалось, что Интер включился в борьбу за нападающего Сассуоло Джанлуку Скамакку.