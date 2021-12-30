Римляне хотят сохранить центрального защитника.
Луис Фелипе, getty images
30 декабря 2021, 20:28
Лацио продолжает работу над продлением контракта со своим центральным защитником Луисом Фелипе.
Как сообщает издание Calciomercato, римский клуб не может прийти к соглашению с футболистом. Причина того — зарплата.
Луис Фелипе хочет получать порядка двух миллионов евро в год, тогда как Лацио хочет уменьшить свой бюджет зарплат.
Отметим, что контракт 24-летнего защитника с римлянами подходит к концу уже летом этого года.
Напомним, что Луис Фелипе может перебраться в чемпионат Испании, где им интересуется Барселона.