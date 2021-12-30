Италия

Римляне хотят сохранить центрального защитника.

Лацио продолжает работу над продлением контракта со своим центральным защитником Луисом Фелипе.

Как сообщает издание Calciomercato, римский клуб не может прийти к соглашению с футболистом. Причина того — зарплата.

Луис Фелипе хочет получать порядка двух миллионов евро в год, тогда как Лацио хочет уменьшить свой бюджет зарплат.

Отметим, что контракт 24-летнего защитника с римлянами подходит к концу уже летом этого года.

Напомним, что Луис Фелипе может перебраться в чемпионат Испании, где им интересуется Барселона.