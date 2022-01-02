Италия

Клубу грозило снятие с итальянской Серии A, но похоже проблема решена.

Новым владельцем итальянского клуба Салернитана стал бизнесмен Данило Йерволино. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 43-летний бизнесмен приобрел клуб итальянской Серии А за 10 миллионов евро.

Напомним, клуб мог быть исключен из Серии А, так как его совладельцем был президент римского Лацио Клаудио Лолито. При этом в Италии запрещено владеть несколькими клубами, которые выступают в одной лиге. Федерация футбола Италии поставила ультиматум и обязала найти клубу нового владельца до 31 декабря.

Теперь Йерволино должен в течение 45 дней завершить все детали сделки по приобретению клуба, чтобы удовлетворить требования местной федерации.

После 18 игр Салернитана набрала восемь очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А.

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