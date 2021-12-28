В еще одном клубе Серии А зафиксирована вспышка коронавируса.
Игроки Салернитаны, Getty Images
28 декабря 2021, 21:11
Салернитана на своем официальном сайте сообщила о новых случаях заражения коронавирусом.
По результатам нового тестирования еще два футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. Общее количество зараженных игроков дошло до шести.
Отметим, что в прошлом туре Салернитана не смогла вылететь на матч Серии А против Удинезе, в результате чего команде было присуждено техническое поражение.
После 18 игр Салернитана набрала восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда должна провести 6 января против Венеции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.