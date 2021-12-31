Италия

Футбольные чиновники уже приготовили "план Б".

В 23:59:59 31 декабря по среднеевропейскому времени истечет срок, выделенный федерацией футбола Италии Салернитане для поиска новых хозяев.

Вопрос с будущим клуба повис в воздухе, ведь уже есть информация о потенциальных спасителях, совершенно точно известно, что произойдет, если «морские коньки» утонут — сообщает Sport Mediaset.

Количество команд в Серии А сократится до 19-ти. Элитный дивизион покинут не три, а две команды. Все результаты Салернитаны аннулируются.

Салернитана сыграла 18 матчей, в которых потерпела 14 поражений, дважды выиграла (у Венеции и Дженоа) и столько же раз сыграла вничью (с Вероной и Кальяри).

Стоит отметить, что при таких новых раскладах повышаются шансы не выживание Дженоа Андрея Шевченко.