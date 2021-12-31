Италия

До конца дня ожидается еще два предложения.

Чтобы избежать исключения из Серии А, Салернитане необходимо до наступления календарного 2022 года найти новых вледельцев, и вот за несколько часов до крайнего срока дело сдвинулось с мертвой точки — сообщает Gazzetta dello Sport.

После полудня 31 декабря попечители клуба получили первое предложение, которое озвучил нотариус из Салерно Роберто Орландо.

Около 14:00 по местному времени к попечителям обратился предприниматель из Неаполя Данило Иерволино.

Так же ожидается, что до конца дня озвучат свои предложения Франческо Аньелло с партнерами и компания Console & Partners.

После получения всех предложений, федерация футбола Италии рассмотрит возможные варианты.

У поклонников "морских коньков" появилась надежда.