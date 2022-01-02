Италия

"Россонери" получили несколько приятных новостей перед возобновлением сезона.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе "россонери", сообщает Calciomercato.

По информации источника, 40-летний швед восстановился после своей травмы и будет готов к ближайшей игре.

Также отмечается, что нападающие Анте Ребич и Рафаэль Леау работали со всеми вместе, но только по ограниченной программе.

Ожидается, что все трое футболистов будут готовы к поединку с Ромой, который пройдет 6 января.

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