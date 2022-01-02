"Россонери" получили несколько приятных новостей перед возобновлением сезона.
Златан Ибрагимович, Getty Images
02 января 2022, 16:59
Нападающий Милана Златан Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе "россонери", сообщает Calciomercato.
По информации источника, 40-летний швед восстановился после своей травмы и будет готов к ближайшей игре.
Также отмечается, что нападающие Анте Ребич и Рафаэль Леау работали со всеми вместе, но только по ограниченной программе.
Ожидается, что все трое футболистов будут готовы к поединку с Ромой, который пройдет 6 января.
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