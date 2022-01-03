От забитого мяча колумбийца пострадала команда Андрея Шевченко.
Хуан Куадрадо, Getty Images
03 января 2022, 18:29
Гол защитника туринского Ювентуса Хуана Куадрадо в ворота Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко, признан лучшим забитым мячом в итальянской Серии А по итогам декабря.
В матче против "грифонов" колумбийцу удалось забить в ворота Сальваторе Сиригу прямым ударом с углового.
В нынешнем сезоне Куадрадо провел 17 поединков, в которых забил четыре мяча.
В настоящее время Ювентус занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
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